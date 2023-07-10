وزارة العمل تبدأ تنفيذ خطتها التدريبية الجديدة

تستعد وزارة العمل لتنفيذ خطتها التدريبية الجديدة 2023-2024، بدءا من شهر يوليو، وتستهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل عن طريق أكثر من 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل منتشرة في المحافظات.

وتقوم الوزارة من خلال خطتها التدريبية الجديدة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ"العمل"، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.

كما تستعد الوزارة خلال العام الجاري 2023، لإطلاق 12 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات لتدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل الداخلي، حيث تعمل هذه المراكز في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتي تنفذها الوزارة، كما تلعب هذه المراكز دورًا في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجية، حيث إن خطة الوزارة تعتمد على إعداد هؤلاء الشباب للسوق الخارجية تنسيقاً مع الشركاء الاجتماعيين في الخارج وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة حول العالم، والتي يبلغ عددها 9 مكاتب تقوم أيضا بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق تلك المكاتب.

ونجحت الوزارة في تنفيذ خطة التدريب المهني للعام المالي السابق 2022-2023، والتي تم تنفيذها في 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية لعدد 49 مهنة، استفاد منها 9448 شابا فتاة، وتراوحت مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.