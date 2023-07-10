رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية: منظومة التأمين الصحى الشامل حلم الرئيس والمصريين

علَّق الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية في الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، حول تقديم أكثر من 6 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، منذ إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في 16 فبراير 2021 حتى الآن.

وقال "العقاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن منظومة التأمين الصحي الشامل حلم الرئيس السيسي وجميع المصريين، بأن تكون هناك خدمة صحية تقدم لهم الخدمات على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، التأمين الصحي الشامل بدأ في بورسعيد، والأقصر وجنوب سيناء، والإسماعيلية وقدم فيها 6 ملايين خدمة علاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مقسمة بين 3 مستويات للخدمة الصحية، موضحاً أن المستوى الأول الذي يقدم في الوحدات ومراكز طب الأسرة، والثاني يقدم في المستشفيات العامة مثل خدمات الباطنة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال.

وتابع: “أما المستوى الثالث الخاصة بالعمليات المتقدمة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتكون من 3 هيئة الرعاية الصحية وهي مقدمة الخدمة، وهيئة التأمين الصحي الشامل الممول لهذه الخدمات، والتسجيل والاعتماد”.

وكان أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تقديم أكثر من 6 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك منذ بداية إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في 16 فبراير 2021 حتى الآن.

وأكد أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال 48 منشآة صحية تابعة للهيئة بالإسماعيلية حتى الآن، تشمل 44 مركزا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 4 مستشفيات وهى "مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي"، لافتًا إلى أنه من المقرر زيادة أعداد المنشآت الصحية إلى 66 منشآة مع اكتمال المنظومة بالمحافظة.