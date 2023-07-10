إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية أبويط ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن المصابين هم؛ "م.ر.م"، 25 عامًا، "ع.ن.ك"، 25 عامًا، "أ.ن.ك"، 17 عامًا، "ه.م.ح"، 21 عامًا، "م.ر.م"، 16 عامًا، مصابين بسحجات متفرقة بالجسم، وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم، وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط طرفي المشاجرة وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.