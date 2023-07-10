رحاب موسى: الحكومة تسعى لنقل عدد من السكان إلى المثلث الذهبى بدلًا من وادى النيل

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية هدفه تنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا، مشيرة إلى أنه أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة.

وأكدت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الحكومة تسعى إلى إنجاح مخططاتها لتنمية منطقة المثلث الذهبي لأنه أحد المشروعات القومية الكبرى، لافتة إلى أن هذا المشروع يحتوي على مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، علاوة على احتوائها على الكثير من مقومات السياحة من شواطئ ومواقع أثرية.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن هذه المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، مشيرة إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذه المنطقة بهدف توجيه جزء من السكان للعيش في المنطقة الجديدة بدلًا من وادي النيل، حيث إنه من المتوقع أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 2 مليون نسمة.

وأشادت النائبة رحاب موسى، بتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة التركيز على إحدى المناطق في "سفاجا" كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة؛ للبدء في تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن الدولة وضعت خططًا شاملة للتسويق العالمي للمشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، علاوة على وضع دراسة لتقديم عدد من الحوافز لتشجيع وجذب الاستثمارات بها.