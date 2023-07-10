ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحاب موسى: الحكومة تسعى لنقل عدد من السكان إلى المثلث الذهبى بدلًا من وادى النيل

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية هدفه تنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا، مشيرة إلى أنه أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة.

وأكدت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الحكومة تسعى إلى إنجاح مخططاتها لتنمية منطقة المثلث الذهبي لأنه أحد المشروعات القومية الكبرى، لافتة إلى أن هذا المشروع يحتوي على مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، علاوة على احتوائها على الكثير من مقومات السياحة من شواطئ ومواقع أثرية.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن هذه المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، مشيرة إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذه المنطقة بهدف توجيه جزء من السكان للعيش في المنطقة الجديدة بدلًا من وادي النيل، حيث إنه من المتوقع أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 2 مليون نسمة.

وأشادت النائبة رحاب موسى، بتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة التركيز على إحدى المناطق في "سفاجا" كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة؛ للبدء في تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن الدولة وضعت خططًا شاملة للتسويق العالمي للمشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، علاوة على وضع دراسة لتقديم عدد من الحوافز لتشجيع وجذب الاستثمارات بها.

الاستثمارات الاقتصادي الحكومة الحجر الجيري السياحة الرمال البيضاء المحجر المثلث الذهبي المشروعات القومية الكبرى

الأكثر قراءة

الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

حظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

"جندي": نعتبر المجال الطبي في عمق العلاقة بين التنمية والهجرة

“أبو المكارم”: صناعة الكيماويات شهدت تطورات ملحوظة خلال عهد الرئيس السيسي

أبو المكارم: الصناعات الكيماوية في المرتبة الأولى بالصادرات غير البترولية

مصرع مسن أثناء عبوره الطريق فى فيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب