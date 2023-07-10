أبو المكارم: الصناعات الكيماوية في المرتبة الأولى بالصادرات غير البترولية

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع تحتل المركز الأول في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية، وتمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأضاف أن الدولة قد وفرت المجالس التصديرية، حيث سعى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى تطوير القدرات التصديرية للمنتجين من قطاع الصناعات الكيماوية، ومساندة وتأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة لزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية وقدرتها التصديرية، وتمثيل مجتمع المصدرين في كافة المحافل المحلية والدولية، ودراسة المشاكل الخاصة لمجتمع المصدرين ووضع مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات المختصة.

وأوضح أبو المكارم في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن المجلس التصديري قدم عددًا كبيرًا من الخدمات التي ساهمت في زيادة نمو القطاع، والتي يمكن تلخيصها في:

- توفير العديد من آليات التسويق مثل المعارض المتخصصة، والبعثات التجارية، وبعثات المشترين، واللقاءات الثنائية في مختلف دول العالم وخاصة في أفريقيا.

- دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات المختصة.

- توفير المعلومات من خلال الاستشارات الفنية وبحوث الأسواق الخارجية.

- توفير برامج التدريب لتطوير الشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير.

- تقديم برامج الدعم الفني من خلال التعاون مع الوكالات الدولية مثل GIZ وUSAID لتطوير وتنمية العمليات الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية لمختلف الشركات العاملة في هذا القطاع.

- تزويد الأعضاء بالاتفاقيات التجارية والقوانين والتشريعات والدراسات وبحوث الأسواق الخارجية اللازمة لزيادة تنافسية منتجاتهم في هذه الأسواق.

- إعداد تقارير تقييم أداء الصادرات والتقارير الإحصائية والسوقية والدوريات الشهرية الخاصة بقطاع الصناعات الكيماوية.

- تقديم المساندة التصديرية للأعضاء وتقديم المقترحات للحكومة بشأن آليات دعم صادرات القطاع وتذليل أي عقبات تواجه الأعضاء في عملية التصدير، وتشبيك الشركات الأعضاء مع مختلف مقدمي الخدمات الخاصة بالتصدير.

- يستهدف المجلس العديد من الأسواق المختلفة، حيث سجلت أهم 10 أسواق لعام 2022 نموًا بنسبة 32%، وهي: إيطاليا، الهند، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، السودان، بلجيكا، البرازيل، المغرب، وتمثل هذه الأسواق 55% من إجمالي صادرات القطاع للعالم.

- تنفيذ العديد من البعثات التجارية إلى دول غانا وتنزانيا وكينيا والمغرب، بمشاركة أكثر من 28 شركة لكل بعثة، للاختراق في الأسواق الخارجية.

- تم توفير 60 فرصة تصديرية من 37 دولة مختلفة بإجمالي 150 مشاركة مصرية من مختلف القطاعات.

- تنفيذ عدد 35 لقاء ثنائي عبر الإنترنت، فضلاً عن تنفيذ 10 بعثات للمشترين خلال عام 2022.