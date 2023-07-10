عايدة رياض تكشف تفاصيل تلقيها علقة ساخنة من محرم فؤاد خلال خطبتهما

كشفت الفنانة عايدة رياض، تفاصيل علقة ساخنة تلقتها من الفنان محرم فؤاد، قبل زواجها منه وخلال فترة الخطوبة.

وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إنها تلقت خطابًا من حبيبها السابق وكانت وقتها في لندن، وسلمه لها صديقه لأنه كان سيدخل الجيش ولم يستطع السفر للندن، وكان موقعًا بكلمة "أخوكي".

وأضافت، أن الشقة المجاورة لها كان يوجد شخص لبناني وزوجته تونسية، وكانا يحضران حفلات محرم فؤاد، وجاء لها وأخبرها أن تليفون يطلبها، وعندها وجدته صديق حبيبها السابق والذي طلب منها أن تعود لصديقه لأنه مريض فأخبرته أنها ستعود له.

وتابعت، أن محرم فؤاد، استمع للمكالمة كاملة من تليفون آخر ولقنها علقة ساخنة في شقة صديقه.

فارق العمر بينهما

وأشارت إلى أن محرم فؤاد كان يكبرها بـ 20 عامًا، واستمر زواجهما 13 عامًا ولم تنجب منه، مؤكدة أنه فنان عظيم ورجل مصري جدع، لكن مع العشرة صدمت في بعض الأشياء ولم تشعر معه بالأمان، لأن المنزل الذي كانت تعيش فيه كان إيجار.