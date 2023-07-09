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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بترضية كل أهالي العريش

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه توجه إلى العريش بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوضيح ما نقوم به من مشروعات قومية. 

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أنه لم يضار أي مواطن في العريش من أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة المصرية. 

وأوضح أنه تم إنشاء 500 كيلومتر خطوط سكك حديدية في سيناء، كما تم إنشاء أضخم ميناء محوري في العريش.

وأشار إلى أنه يتم تعويض أي مواطن عن قيمة المبنى والأرض التي يتم نزعها، لافتاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بترضية كل أهالي العريش حتى لو زادت قيمة التعويضات 100 مليون جنيه، معقبًا: "أبلغت أهالي العريش بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنهم سيحصلون على التعويضات التي ترضيهم".

ولفت وزير النقل، إلى أن تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه.

 

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