وزارة العمل تعلن عن 180 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 38 سنة

أعلنت وزارة العمل عن توفير 180 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 38 سنة، بأحد المطاعم الشهيرة بجسر السويس، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمطعم، 20 مدير مطعم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عال، وأن تكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات، وأن يتراوح عمره من 25 وحتى 38 سنة.



كما يحتاج المطعم، 20 مساعد مدير مطعم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عال، وأن تكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات، وأن يتراوح عمره من 25 حتى 33 سنة.



كما يطلب المطعم، 20 مشرف مطعم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عال، وأن تكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات، وأن يتراوح عمره من 25 وحتى 31 سنة.



وتتضمن فرص العمل 100 عضو فريق، وذلك من الطلبة والخريجين، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 18 وحتى 30 سنة.



ويحتاج المطعم 20 متلقي طلبات، كول سنتر، وذلك من الطلبة والخريجين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عال، وأن يتراوح عمره من 20 وحتى 30 سنة.



وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبدل مواصلات، وبدل وجبة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المطعم في 16 شارع جمال الدين، الدور الأول، جسر السويس، أو الاتصال على 01201371262، والتواصل مع المدير المسئول محمد كمال.