وزارة العمل: حصر أعداد ذوى الهمم العاملين فى 15 ألفًا و890 منشأة

تواصل وزارة العمل، خطتها في حصر أعداد ذوي الهمم العاملين داخل المنشآت، حيث قامت الوزارة خلال الـ6 أشهر الماضية، بحصر 15 ألفا و890 منشأة من إجمالي المنشأت التي يزيد عدد عمالها علي 20 عاملاً، والتي تبلغ 23 ألفا، و646 منشأة، ويعمل فيها 2 مليون و459 ألفاً و859 عاملاً، من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأشارت الوزارة، في أحدث إحصاء لها، أن عدد العمال المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و126 عاملاً، وأن المُعين منهم بالفعل، 71 ألفاً و623 عاملاً فقط، فيما يتبقى نحو 50 ألفاً و530 عاملاً لابد من استيفائهم.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن مديريات العمل المنتشرة على مستوى محافظات مصر، تواصل جهدها لتنفيذ خطط الوزارة نحو في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.