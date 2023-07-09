بعد نشر قصته.. مَن هو الجيولوجي المصري المطلوب تكريمه في السعودية؟

عثرت «الدستور» على تفاصيل جديدة وصورة للدكتور الجيولوجي أحمد حلمي هلال، الذى تبحث عنه السعودية لتكريمه، ضمن أكبر 3 علماء للجيولوجيا فى العالم، وذلك لاكتشافهم الحقبة الجيلدية بالمملكة العربية السعودية.

قصة الجيولوجي المصري الذى تبحث عنه السعودية

زنشرت «الدستور» الجمعة الماضية 7 يوليو 2023 قصة الجيولوجي المصري بعنوان « اكتشف الحقبة الجليدية.. السعودية تبحث عن جيولوجى مصرى لتكريمه عالميًا» الذى ساهم فى اكتشاف الحقبة الجليدية بالسعودية للبحث عنه لتكريمه بالمملكة العربية السعودية، من جامعة الملك عبد العزيز، والجمعية الجيولوجية السعودية.

وبناء على المعلومات التى وردت إلينا من مصادر مسؤلة بقطاع التعدين والجيولوجيا فى مصر، أن الدكتور الجيولوجي أحمد حلمي هلال، يعد من علماء الجيولوجيا المتميزين والذى قام بالعديد من الاكتشافات الهامة فى السعودية من ضمنها بعض الأحقاب الجليدية التى تم اكتشافها بواسطة ثلاثة علماء هم:

الجيولوجي أحمد حلمي هلال عام 1963 فى الفترة «الكربونية – البرمي»

الجيولوجي العالمي أرامكو هارولد مكلور فى عام 1978 فى الفترة «الأوردوفيشي»

الجيلوجي العالمي أبم لعبون فى عام 2012 فى الفترة « البلايستوسين».

السيرة الذاتية للجيولوجي أحمد حلمي هلال

ولد الدكتور أحمد حلمي هلال، في القاهرة عام 1931، حصل على تعليمه في جامعة القاهرة حيث درس الجيولوجيا والأحياء والكيمياء وبعد ذلك، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كولونيا في ألمانيا، ثم عمل في المملكة بوزارة الزراعة بالرياض وقام بإجراء أبحاث جيولوجية هناك.

وبعد فترة، انتقل مرة أخرى إلى ألمانيا حيث عمل في مجال التدريس وإدارة المكتبات في جامعة بون وجامعة إيسن، قام بتنظيم مؤتمرات دولية حول أتمته المكتبات وعمل أيضًا كمستشار لليونسكو في مجال المكتبات والتوثيق، توفي الدكتور أحمد حلمي هلال في عام ٢٠١٠ وتم دفنه في بوُخُم الألمانية.

علماء الجيولوجيا في مصر

يمثل علماء الجيولوجيا في مصر مجتمعا نشطًا ومتحمسا للكشف عن الأسرار التي تحتضنها تضاريس البلاد وتاريخها الجيولوجي الغني، حيث إن إسهاماتهم في البحث والتعليم وحماية الموارد الطبيعية تعزز فهمنا للعالم وتساهم في تطوير مستقبل أفضل لمصر وللعالم.

تعتبر علوم الجيولوجيا واحدة من الفروع الهامة في العلوم الطبيعية، وتهتم بدراسة التركيب وتاريخ كوكب الأرض والعمليات الجغرافية التي تحدث عليه، وتلعب علوم الجيولوجيا دورًا حاسمًا في فهمنا لتاريخ الأرض وتطورها، وتساعدنا في التنبؤ بالزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية الأخرى.

علماء الجيولوجيا هم الباحثون والعلماء الذين يعملون في هذا المجال المثير، يقومون بدراسة الصخور والمعادن والأحافير والتربة والمياه وغيرها من الظواهر الجيولوجية، يعتمدون على التقنيات المختلفة مثل الاستشعار عن بعد والتحليل الكيميائي وتصوير الأقمار الصناعية لجمع البيانات وتحليلها.

تعتبر مصر من الدول ذات التراث الغني والتاريخ العريق، وتمتاز أيضًا بتنوعها الجيولوجي، يضم البلد العديد من علماء الجيولوجيا المبدعين الذين قاموا بدراسات مهمة تساهم في فهم تاريخ الأرض وثرواتها الطبيعية على مستوى العالم.

الحقبة الجليدية في المملكة العربية السعودية

تعتبر الحقبة الجليدية ظاهرة طبيعية نادرة في المناطق الصحراوية، ومن بين هذه المناطق توجد الحقبة الجليدية في المملكة حيث تعتبر هذه الحقبة الجليدية مصدرًا مثيرًا للاهتمام وتشكل معلمًا طبيعيًا فريدًا في البلاد.

تقع الحقبة الجليدية في جبال الشراة بمنطقة عسير في جنوب غرب السعودية، تعتبر هذه الجبال جزءًا من سلسلة جبال الهضاب العربية، وتمتد على طول حدود المملكة مع اليمن. تشتهر جبال الشراة بتضاريسها الصخرية الوعرة والوديان العميقة والمناظر الطبيعية الخلابة.

تتكون الحقبة الجليدية من مجموعة من الجبال المرتفعة التي يزيد ارتفاعها عن 3000 متر فوق سطح البحر، تتساقط الثلوج في هذه المنطقة خلال فصل الشتاء، وتتراكم على الجبال لتشكل الجليد، يعود ظهور الجليد في هذه المنطقة إلى عوامل مناخية خاصة، مثل تأثير تيارات الرياح الباردة المندفعة من القارة الأفريقية والتي ترتفع في الجبال، وتتكاثر السحب الركامية والأمطار والثلوج على ارتفاعات عالية.

تعد الحقبة الجليدية في السعودية نادرة ومثيرة للدهشة، خاصة نظرًا لموقعها في منطقة صحراوية.

كما تعتبر هذه الظاهرة مصدرًا للدراسات العلمية والبحوث الجيولوجية والمناخية، حيث توفر فرصة لفهم تأثير التغيرات المناخية على البيئة في المناطق الصحراوية.