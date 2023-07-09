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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"طاقة النواب" تناقش طلبات إحاطة حول مشاكل الكهرباء

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها، اليوم، عددا من طلبات الإحاطة حول مشاكل الكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية  خلال اجتماعاتها اليوم، بحضور ممثلي وزارة وشركات الكهرباء من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين ماضي، بشأن مشاكل شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد مع مزارعي الطريق الصحراوي الغربي، بمركز منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط.

ناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بسوهاج بإدراج عدد 2 محول كهرباء ضمن أعمال خطة العام المالي 2022 /2021، ورغم ذلك أنه لم يتم التوريد والتركيب حتى الآن، ما أدى لكثير من المشاكل والخسائر.

وتحدث النائب محمود الضبع، مطالبا بضرورة تركيب المحولين بالأماكن المذكورة بمركز جهينة.

وأكد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أن المحولين لرفع جودة الكهرباء ولكن بعد التأخير في التركيب تم رفع مذكرة للمحافظ؛ لأنه لم يتم تركيب المحولين وشكلت المحافظة لجنة للمتابعة مع الكهرباء، لكن الرأي الفني للكهرباء أنه لا يوجد تجمعات سكنية ولكن المحافظة ترحب بتركيب المحولين.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، حول عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة بمحافظة أسيوط.

وأكد حسام عوض الله أهمية جامعة الأزهر بأسيوط لما تقدمه من خدمات للمواطنين وحتى تقدم بشكل أفضل. 
وأشار أن الجامعة توافق على التبرع بأرض المحول، مطالبًا بتطبيق القرار وحضور وزير الكهرباء، وعمل المحطة لعمل موزع وتوفير التكلفة.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية في المستقبل كبديل للطاقة التقليدية والأكثر صداقة للبيئة؛ لتقليل الأضرار البيئية.

وأجلت اللجنة الطلب المقدم من نشأت فؤاد عباس، حول حول كثرة  الشكاوى المقدمة في المنطقة الصناعية غرب طهطا بمحافظة سوهاج، بسبب ضعف التيار الكهربائي بها، كما قررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي اعتذاره عن الحضور لسفره خارج مصر.

لجنة الطاقة والبيئة النائب حسام عوض الله طلبات الإحاطة مشاكل الكهرباء شركة توزيع كهرباء

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