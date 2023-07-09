إدارة بيراميدز تكرم خماسى المنتخب الأوليمبى بعد التأهل للأوليمبياد

قرر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، تكريم اللاعبين الخمسة في صفوف المنتخب المصري الأوليمبي عقب عودتهم من المملكة المغربية، بعد نجاحهم في التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024 وتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي أقيمت بالمغرب.

ويضم المنتخب الوطني الأوليمبي خمسة لاعبين من نادي بيراميدز، على رأسهم قائد الفراعنة إبراهيم عادل، والمتألق محمود صابر، إلى جانب عماد ميهوب المعار لنادي إنبي، وأحمد عاطف قطة وأحمد فوزي وهما الثنائي المعار لنادي المقاولون العرب.

وقرر النادي تكريم لاعبي المنتخب على أدائهم الرائع والمشرف في البطولة والتأهل للأوليمبياد، والظهور بصورة مشرفة للغاية.

ونجح إبراهيم عادل قائد نجم بيراميدز وقائد المنتخب الأوليمبي، في الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة رغم وجود عشرات المحترفين من باقي المنتخبات، وكتب اسمه في التاريخ كأول لاعب مصري يشارك مرتين في الأوليمبياد في سن الدورة الأوليمبية بعدما شارك من قبل في دورة طوكيو 2020.

وكذلك تألق محمود صابر وأصبح هداف المنتخب المصري في كأس الأمم، برصيد هدفين سجلهما في شباك الجابون والمغرب، وخطف الأنظار إليه بأدائه الرائع والخرافي طوال مشوار المنتخب حتى النهائي، وهدفه في المغرب بالنهائي هو أفضل أهداف البطولة.

وتألق أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز الشاب، بصورة لافتة للأنظار في البطولة، وساعد المنتخب في تحقيق الإنجاز، وشارك في جميع مباريات الفريق، كما شارك عماد ميهوب وكذلك أحمد فوزي لاعبا بيراميدز في وصول المنتخب للبطولة، وكذلك ساعدا في المشوار حتى النهائي، وحجز كل منهما مقعدًا في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس.

ويفخر نادي بيراميدز بأنه أكثر الأندية المصرية امتلاكًا للاعبين في صفوف المنتخب الأوليمبي، ما يؤكد استراتيجية النادي التي تعتمد على الشباب وتقوية وتعظيم دور قطاع الناشئين، واختيار أفضل العناصر، وحاليًا بات يمتلك 5 لاعبين شاركوا جميعًا في نهائي كأس الأمم للشباب، ونجحوا في حجز مقعدهم مع المنتخب في الأوليمبياد.