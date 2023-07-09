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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذة بكلية الصيدلة تحذر من بقاء الأدوية فى المنزل بعد الشفاء

الدكتورة أماني الشريف
الدكتورة أماني الشريف

حذرت الدكتورة أماني الشريف، الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، من تخزين الأدوية فى المنزل عقب استخدامها، قائلة: "لو بتتعاطى دواء وتم شفاؤك على خير، تخلص منه فورًا بطريقة آمنة، لأن المواد الكيماوية الموجودة به تتفاعل مع الهواء فتسبب أضرارًا خطيرة".

وتابعت، خلال حوارها مع الإعلامية سالى سالم ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "لا يجوز استخدام زجاجة الدواء بعد أسبوعين من فتحها، لأن المواد الفعالة فيه أصبحت أقل، لأنها تبخرت فى الهواء الموجودة فيه، وهتلاقى مادة مجمدة موجودة على الزجاجة، فالمواد الموجودة فى الدواء سامة وكيماويات، فبالتالى بقى عندنا كيماويات فى البيت نستنشقها وتؤثر على خلايا الجسم والجينات".

واستكملت: "الناس بتخزن الأدوية إما فى المطبخ أو الحمام، وهذه الأماكن أكثر خطورة وتسبب مشاكل كبيرة، لا بد  نتخلص من الأدوية بطريقة أمنة نغلقها بشكل محكم فى كيسين داخل بعض حتى لا تتفاعل مع القمامة".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. 

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الأدوية التخلص الأمن من الأدوية الشفاء

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