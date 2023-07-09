"شكاوى النواب" توافق على مقترح استغلال الإجازة الصيفية لطلاب المدارس

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح المقدم من فاطمة سليم بشأن استغلال فترة الإجازة الصيفية بعمل رحلات لطلاب المدارس لبعض الأماكن الأثرية والمعالم الحضارية.

أوصت اللجنة خلال الاجتماع، بضرورة إيجاد آلية للإعلان عن الرحلات عبر الصفحات الخاصة بكل مدرسة.

كما أوصت اللجنة بتعميم الرحلات في الفترة المقبلة، وكذلك عمل ربط بين جميع المدارس والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

واستعرضت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، الاقتراح برغبة، قائلة: "فترة الإجازة الصيفية تمتد لنحو 3 شهور، ومن المهم استغلالها على النحو الأمثل بالنسبة لطلاب المدارس من خلال تنظيم رحلات للمعالم الأثرية والسياحية التي بتزخر بيها مصر.

وأكدت أن أهمية هذه الزيارات في تعزيز السياحة الداخلية من ناحية، ومن ناحية أخرى تعريف الأجيال الجديدة بكنوز مصر الثقافية والأثرية، قائلة: هذه الرحلات لن يكون الغرض منها الترفيه فقط، ولكن أيضا رفع الوعي لدى الطلاب وزيادة ثقافتهم بتاريخ مصر، خصوصا وأن مصر لديها تاريخ زاخر.

واقترحت عضو النواب، أن تبدأ الزيارة داخل كل محافظة بغرض تقليل التكاليف بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والسياحة والآثار والثقافة، لافتة إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها أماكن إقامة في أغلب محافظات مصر لذلك يمكن الاستفادة منها.

من جانبها، أكدت د.إيمان محمد حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم للأنشطة الطلابية، أن الرحلات المدرسية لا تقف عند فترة الإجازة الصيفية، لكن هناك رحلات أثناء الدراسة داخل المحافظة الموجود بها المدرسة وخارجها.

وأشارت خلال الاجتماع إلى أنه يتم التركيز على المناطق الحدودية لزيادة قيم الولاء والانتماء، مؤكدة أنه من النصف الثاني من شهر يوليو يتم عمل معسكرات صيفية.

وأوضحت أن الرحلات مرتبطة بجزء ترفيهي، إضافة إلى الجانب التعليمي والثقافي، لافتة إلى أنه برنامج "أخدنا الإجازة" للإعلان عن الرحلات الصيفية.

من جانبها، أكدت رشا كمال مدير عام الإدارة الثقافية بوزارة السياحة والآثار، أنه خلال فترة الصيف يتم العمل على ربط المناهج بالمتاحف الموجودة في كل محافظة.

أوضحت أن المتاحف توفر كورسات حسب طبيعة المكان الموجودة فيه، ومن خلالها يتم ربط المناهج الدراسية مشيرة إلى أن البرامج بالمجان بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وكشفت ممثل وزارة السياحة والآثار أن فترة الإجازة الصيفية يتم عمل جولات إرشادية لطلاب المدارس داخل المتاحف.