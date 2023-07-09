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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بانهيار أنظمة الاتصال.. هل يمكن للعواصف الشمسية تدمير "الإنترنت"؟

العواصف الشمسية
العواصف الشمسية

عرضت قناة العربية الفضائية تقرير عن مدى خطورة العواصف الشمسية على كوكب الأرض.

وقال التقرير ان امكانية عاصفة شمسية قوية يمكنها محو التكنولوجيا على كوكب الأرض، تستطيع تعطيل شبكات الإنترنت ومحطات الكهرباء.

ووفقا لوكالة ناسا للفضاء الأمريكية، أن عاصفة شمسية ضربت مناطق في كندا في العام 1989 تسببت في قطع الكهرباء 12 ساعة متصلة، ما أدى إلى تعطل الحياة بشكل كامل.

وعرفت القناة العواصف الشمسية بانها تنشا من تمدد الجسميات المشحونة في غلاف الشمس الخارجي ينتج عنها هبوب إشعاع مغناطيسي، بسرعة تفوق سرعة الصوت تصل إلى مليوني ميل في الساعة.

والإشعاع المغناطيسي له آثار كارثية على الأرض، فوفقا لتقرير نشرته USA TODAY الأمريكية، بانه يتسبب في عواصف هندسية تعوق إشارات الأقمار الصناعية، وأنظمة الاتصال والإنترنت، مما يؤدي إلى انهيار أنظمة الاتصال علي كوكب الارض.

ونشرت جامعة كاليفورنيا الأمريكية دراسة قالت إنه من المرجح هبوب عاصفة شمسية على الأرض خلال الـ 10 سنوات القادمة ، ولكن تبقي نسبة احتمال انهيار الإنترنت محدودة من 1.6 لـ 12 %.

جدير بالذكر أن العواصف الشمسية لها دورة نشاط طبيعية مداها الزمني 11 عاما.

ووفقا  لوكاله ناسا، ويرجح العلماء أن شدتها القصوي في 2025 أي ازدياد وتيرة نشاط الرياح الكهرومغناطيسية وهو ما يطلق عليه الحد الأقصي للطاقة الشمسية.

عاصفة شمسية شبكات الأنترنت محطات الكهرباء محو التكنولوجيا علي كوكب الأرض

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