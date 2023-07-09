واحد تحت التراب والثاني في السجن.. أم توأم تصرخ: "مرات ابني شيطانة"

"واحد راح مني والتاني هيتعدم أبوس إيديكم سيبولي واحد دول كانوا سندي".. حالة من البكاء الهستيري أصابت سيدة عجوز تقف أمام منصة محكمة جنايات كفر الشيخ تدلي بشهادتها حول قتل ابنها لشقيقه التوأم مؤكدة أنهما كانا يدا واحدة حتى تدخلت زوجة المتهم ووسوست له حتى دفعته للتخلص من شقيقه.

أم القاتل والقتيل قالت أمام المحكمة إن زوجة ابنها كانت بمثابة الشيطان في البيت حيث تولت التفريق بين الأخوين حتى انتهى الأمر بكارثة أحدهما تحت التراب والآخر خلف القضبان، مضيفة والدة التوأم أن ابنيها كانا على صلة قوية ببعضهما البعض، وبسبب زوجة أحدهما قتل نجلها شقيقه مستخدمًا سكين أعطتها زوجته له وحرضته على ذلك، قائلة: "ولادي بيحبوا بعض عمرهم ما يقتلوا بعض، ولكن مرات محمد هي السبب جابت السكينة له وقالت له اقتل أخوك".

وعن كواليس مقتل الشاب على يد شقيقه، تضيف الأم أنها سمعت صوت صراخ من الطابق الثاني في منزلها وخرجت لترى ما يحدث فوجدت كلاهما يحمل السكين في يده، وطعن "محمد" شقيقه بالسكين فأرداه قتيلًا في الحال.

وأضافت السيدة: "مرات ابني اللي مات قالتلي وحياة أمي هحرق قلبك عليهم"، وأمام القاضي انهارت الأم بالبكاء قائلة: "يا سيادة القاضي أنا أم ومكوية وعيالي واحد مات والتاني محبوس وأنا ست مريضة أرجوك سيب لي واحد فيهم"، مؤكدة أن ابنها المتهم لم يقصد قتل شقيقه، لأنهما كانا قريبان من بعضهما ولم يحمل أي منهما ضغينة للآخر، وأن القاتل تعرض لظلم شديد.

واتهمت زوجة ابنها أنها سبب المشاكل التي حدثت بين نجليها كما أنها كانت تتعدى عليها بالسب والشتم بأبشع الألفاظ فكانت دائمًا تدخل في مشاكل مع شقيق زوجها وتسبه وتتوعده بتلفيق الاتهامات.

وقرر المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، تأجيل قضية محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه التوأم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، لجلسة غدا الاثنين، الموافق 10 يوليو 2023، للنطق بالحكم، في أحداث القضية رقم 13038 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2022 جنايات كلي كفر الشيخ.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 سبتمبر من العام الماضي، عندما أقدم المتهم ويبلغ من العمر 31 عاما على إنهاء حياة شقيقه التوأم طلحة، بسبب الخلافات المستمرة بينهما بسبب خلافات الزوجات، حيث سدد المتهم عدة طعنات لشقيقه أودت بحياته فور وصوله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.