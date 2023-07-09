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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لشخصين بتهمة ترويج وتعاطى الحشيش بإمبابة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد وبغرامة قدرها مائتا ألف جنيه بتهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة في إمبابة بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم ١٥٣٧٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز إمبابة المقيدة برقم ٤٧١٤ لسنة ٢٠٢٢ كلى شمال الجيزة، تهمتين حيازة مواد مخدرة جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بقصد التعاطي والاتجار بدائرة مركز شرطة إمبابة بالجيزة.

جاء في التحقيقات أنه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ حوالي الساعة الثالثة والثلاثين دقيقة مساء وبهدف تفعيل كمين أمني أمام محطة بنزين الوطنية اتجاه الإسكندرية الصحراوي والواقع بدائرة مركز منشأة القناطر، لاحظ النقيب عبد الله مصطفى محمد زكريا الخواص، معاون مباحث قسم المنيرة الغربية، قدوم سيارة ملاكي بيضاء اللون يستقلها شخصان، أحدهما قائد السيارة يشعل سيجارة منتفخة معاد لفها يدويًا ينبعث منها دخان كثيف، وعندما لاحظ قائد السيارة وجودهم حاول تغير خط سيره عكس الاتجاه محاولًا الهرب، إلا أنهم قاموا مسرعين بمنعه من ذلك عن طريق سيارات الشرطة.

وعندما قام قائد السيارة بمحاولة إلقاء ما بيده، لاحظه الضابط الذي كان على بعد 5 أمتار منه، وفي إضاءة واضحة تبين له أنها سيجارة مشتعلة معاد لفها يدويًا، ينبعث منها دخان كثيف يشبه رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر.

قام الضابط بضبطه، وتبين أن اسمه "عمرو. ج"، وعثر معه على علبة سجائر تحتوي على سيجارة أخرى بنفس الوصف السابق. وتبين أيضًا عدم حمله تراخيص القيادة، وأن السيارة التي كان يقودها مملوكة لوالدته. 

وقام الضابط بضبط المشتبه به الآخر، وبعد السؤال تبين أن اسمه محمد راجا، وعثر معه على هاتف محمول من نوع آيفون. وعثر في داخل السيارة على شنطة تحتوي على أربعة أجولة، بداخلها ٨١٢ كيسًا يشتبه في أنها تحتوي على جوهر الحشيش المخدر. وبعد مواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة.

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