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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعيين 8 آلاف و303 من ذوي الهمم في 6 أشهر

وزير العمل
وزير العمل

وجه وزير العمل حسن شحاتة، مديري مديريات العمل بكافة المحافظات بضرورة تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ خطط  الوزارة نحو الإستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الإستعداد لخطة التدريب المهني الجديدة" 2023-2024"، والتي تستهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،عن طريق أكثر من 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل منتشرة في المحافظات،كما حث الوزير،مديري المديريات بتكثيف الجهود أيضا في توفير فرص عمل حقيقية للشباب تنسيقا مع شركات القطاع الخاص،والإستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل،والإسراع في الإنتهاء من خطة حوسبة العمل داخل المديريات خاصة في مجالات التفتيش ،ومتابعة ومراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت،واكد الوزير في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأحد مع مديري المديريات والمنعقد بديوان عام الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه المديريات في خدمة المواطنين ،وتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت،مشيرا إلى أن هذا الدور يجب أن يتضاعف خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الوزارة، أعلنت المديريات في اجتماع اليوم عن استمرارها في خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الوزير شحاتة ،معلنة عن  تعيين  8  ألاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023 ..وأوضح المجتمعون أنه،وبشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة "الحصر والتدريب والتشغيل"،معلنة عن أنها  قامت خلال الـ6  أشهر الماضية بحصر  15 ألفا و 890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 23 ألفا،و646 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 459 ألفاً و 859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وموضحةً أن عدد  المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و  126 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 71  ألفاً و  623  عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ  50 الفاً و  530 عاملاً،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

كما أكد المجتمعون على الإستعدادات الجارية لتنفيذ  الخطة التدريبية الجديدة 2023-2024،وذلك من شهر يوليو 2023،الجاري،موضحين الإنتهاء من تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام المالى السابق 2022-2023،والتي تم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة ،و 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية لعدد 49 مهنة،استفاد منها  9448 شابا فتاة، وتراوحت مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

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