محافظ الشرقية يُقرر إيقاف عاملين مقصرين عن العمل بوحدتين محليتين بالصوالح والرحمانية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ٥٤٣٨ لسنة ٢٠٢٣، بوقف كل من "ن.ع.م"، سكرتير الوحدة المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و"م.أ.ع"، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و"م.م.ع"، مشرف فني بالقسم الهندسي لقرية الصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و"أ.أ.م"، محصل بالوحدة المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس- عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

كما أصدر المحافظ القرار رقم ٥٤١١ لسنة ٢٠٢٣، بوقف كل من "خ.م.م"، رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير، و"س.أ.ع"، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير، و"و.م.س"، مشرف فني بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير- عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وأكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وفى سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مدير الوحدة الصحية بالشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية بههيا، والعاملين بها، للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للوحدة لمتابعة سير انتظام العمل بها، ليفاجأ المحافظ بأن الوحدة مغلقة ولم تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أهالي القرية، ليقرر إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.