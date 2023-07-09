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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: رفع الرايات الحمراء لاضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج

الإسكندرية
الإسكندرية

ذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية أنه تم رفع الرايات الحمراء عقب تحذيرات هيئة الأرصاد من اضطراب حالة البحر اليوم وغدًا وارتفاع الأمواج.
وأوضحت الإدارة - في بيان اليوم الأحد- أن هناك عددًا من الإجراءات لضمان سلامة الرواد والمصطافين بالمحافظة، وعلى رأسها منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الأبراج، ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، بجانب رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.
وأكدت ضرورة اتباع تعليمات المنقذين والسباحة في المنطقة التي يتواجد بها المنقذ، وقراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ، ولبس سترة النجاة في حالة عدم إجادة السباحة.
وشددت على ضرورة تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ، وفي حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعًا، والسباحة باتجاه مواز للشاطئ يمينًا أو يسارًا.
وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيًا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، أما الراية الحمراء تعني خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيًا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

السياحة والمصايف حالة البحر الإسكندرية المصايف السياحة

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