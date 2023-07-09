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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعليم الدقهلية: غرفة العمليات تتابع انتظام لجان الثانوية لتذليل العوائق بشكل فوري

الثانوية العامة
الثانوية العامة

عقدت غرفة العمليات المركزية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعا برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، بديوان المديرية، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة و تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية بشكل فوري، ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

 وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المديرية تعمل على الخروج بامتحانات الثانوية العامة دون حدوث مشكلات، وسط إجراءات تنظيمية لمساعدة الطلاب على الحل بهدوء.

 وأوضح "شعبان" أن هناك متابعة مستمرة من قبل غرفة العمليات المنعقدة لأعمال المراقبة والامتحانات ،مؤكدا على ان هناك التزام من قبل المراقبين والملاحظين في وصولهم للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كافى مشددا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وذلك لمنع ظاهرة الغش الالكترونى .

وأوضح أن  مديرية التربية و التعليم بالدقهلية كانت قد انهت كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات لاستقبال 53 ألفا و414 طالبا وطالبة ثانوية عامة، في 151 لجنة امتحانية، على مستوى المحافظة.

الثانوية العامة التربية والتعليم التفاضل والتكامل علم اانفس الجيولوجيا

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