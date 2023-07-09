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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شعبان يوسف يفتح النار على الظواهر الرديئة:"مفيش حاجة هتخليه جيد"

شعبان يوسف
شعبان يوسف

كتب الشاعر والناقد شعبان يوسف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقول:" المنتج الأدبي الردئ، مفيش حاجة هتخليه جيد، لا كتابات نقدية مضروبة ومعلبة، ولا حركات نص كم، ولا ترجمات متفق عليها سلفا، ولا أفراح زائفة، ولا زفٌة الشماشرجية".

منشور شعبان يوسف

وشعبان يوسف كاتب وشاعر وناقد وباحث مصري، ومؤسس منتدى «ورشة الزيتون الأدبية» ومجلة «كتابات». 

 

ألف سبعة دواوين ومسرحية، بالإضافة إلى العديد من الكتب الناقدة والبحثية.

 

ترأس هيئة تحرير سلسلة «كتابات جديدة»، وأشرف على مجلة «منارات النديم» الأدبية، وكتب لغيرهم من الصحف والمجلات من أمثال جريدة «التحرير» وجريدة «أخبار الأدب». لعب دورًا بارزًا في الكشف عن شعراء وكاتبات مهمشين ومجهولين. 

 

لدى يوسف العديد من الإسهامات في مجال الإنتاج الإعلامي، فشارك في إعداد وتقديم برامج تلفزيونية كـ«عصير الكتب»، و«سور الأزبكية»، و«المقهى الثقافي». حالياً، يعمل يوسف في مجلة «عالم الكتاب» ويعمل على نشر كتاب جديد تحت عنوان ”علمانية مصطفى محمود المنكسرة“.

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