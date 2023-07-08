الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع فيوتشر بهدفين فى الوقت الضائع

تعادل الزمالك مع مضيفه فيوتشر في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين لكل منهما.

وفرض فيوتشر أسلوبه وسيطرته على مجريات المباراة من الدقائق الأولى للمباراة، وكان الطرف الأكثر ضغطًا وهجومًا وحرم لاعبي الزمالك من تهديد مرماهم.



وسجل ناصر ماهر هدف التقدم لفيوتشر في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ محمد صبحي في التعامل معها وأفلتت الكرة من يده وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي فريق فيوتشر لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية، بينما حاول لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم وتسجيل هدف التعادل.



وتوالت هجمات لاعبي فيوتشر من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة.



وسجل أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 25 بعدما انطلق بهجمة وراوغ دفاع الزمالك، ثم انفرد بالحارس محمد صبحي وسدد الكرة بين قدميه وسكنت الشباك.

فيوتشر استمر في هجومه على مرمى الزمالك وحاول لاعبوه تسجيل الهدف الثالث، وفي الدقائق الأخيرة حاول لاعبو الزمالك تسجيل هدف تقليص الفارق من أجل الحفاظ على حظوظهم في العودة بالنتيجة والتعادل في الشوط الثاني.



وسجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين الحارس جنش.



وانطلق أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر بهجمة مرتدة لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وراوغ محمد عبد الغني ثم تدخل معه حمزة المثلوثي وأبعد الكرة لركنية، نفذها جوزيف جوناثان قصيرة لناصر ماهر وأرسلها عرضية خرجت من الملعب.

وسجل ناصر منسي، هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، من ركلة ركنية أرسلها أحمد سيد زيزو، وأخطأ الحارس “جنش” في إبعادها ووصلت لناصر منسي الذي سددها في المرمى.

واستحوذ فيوتشر على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق الزمالك.