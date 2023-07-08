مهرجان العلمين.. ما هي قواعد لعبة كرة القدم الشاطئية وفوائدها لجسم الإنسان؟

خطف خبر إقامة مهرجان العلمين الجديدة 2023، الأنظار فمن المقرر أن يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 26 أغسطس المقبل.

يضم المهرجان الذي يعتبر أقوي وأكبر حدث ترفيهي، أنشطة عديدة منها إقامة بطولة لكرة القدم الشاطئية والتي يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات.

تعتبر بطولة كرة القدم الشاطئية واحدة من الأحداث المميزة التي تقام في مهرجان العلمين، حيث تجتمع فيها أكثر من 40 نجمًا عالميًا للمنافسة وإبهار الجماهير بمهاراتهم الرائعة على رمال الشاطئ.

تعد هذه البطولة فرصة للمشجعين لمشاهدة أبطالهم المفضلين في أجواء مليئة بالمرح والتحدي الرياضي والمتعة بجمال الطبيعية بمدينة العلمين الجديدة.

ما هي قواعد لعبة كرة القدم الشاطئية وفوائدها لجسم الإنسان؟

قواعد لعبة كرة القدم الشاطئية تختلف قليلاً عن الكرة الطائرة الشاطئية المعتادة، تتكون الفرق من 5 لاعبين، حيث يتمكن كل فريق من استخدام لمسة واحدة فقط لكل تمريرة، ولا يسمح لحامل الكرة بالتدخل في اللعبة مرة أخرى إلا بعد أن يلعب لاعب آخر الكرة.

كما تتميز هذه القواعد بالسرعة والديناميكية، مما يضفي على المباريات إثارة خاصة وتفاعل سريع بين اللاعبين، ولكنها تحتاج لمجهود كبير.

إلى جانب المتعة والإثارة التي تقدمها بطولة كرة القدم الشاطئية، تحمل هذه اللعبة العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، فهي تعمل على تحسين اللياقة البدنية وزيادة قوة العضلات والمرونة.

يتطلب اللعب على رمال الشاطئ استخدام القدمين والأرجل بشكل متكرر، مما يعزز تنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات، كما أن اللعبة تساهم في تحسين التوازن والتنسيق الحركي، مما ينعكس إيجابيًا على اللياقة العامة والصحة البدنية.

وفيما يتعلق بتصنيف مصر في لعبة كرة القدم الشاطئية على المستوى العالمي، فقد استطاعت مصر أن تحقق نجاحات كبيرة، حيث تمتلك المنتخبات المصرية سجلاً حافلاً في هذه اللعبة وتتربع على مركز مرموق في التصنيف العالمي.

يعكس ذلك العمل الجاد والتفاني الذي يقدمه اللاعبون والمدربون في تطوير مستواهم وتمثيل بلدهم على المستوى الدولي، فبطولة كرة القدم الشاطئية في مهرجان العلمين تمثل فرصة للاستمتاع بالمهارات الرياضية الرائعة ومشاهدة نجوم اللعبة في أفضل حالاتهم، إضافة إلى ذلك، تمتلك اللعبة فوائد صحية متعددة تعزز اللياقة البدنية وتعمل على تحسين الصحة العامة للإنسان.