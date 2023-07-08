رسميًا.. الفتح السعودى يعلن التعاقد مع سلافن بيليتش مديرًا فنيًا

أعلن نادي الفتح السعودي عن التعاقد مع الكرواتي سلافن بيليتش، في منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم المقبل.

المدرب الكرواتي كانت آخر محطاته التدريبية مع نادي واتفورد الإنجليزي، وبدأت في سبتمبر 2022، ثم رحل عن النادي في مارس الماضي.

وأعلن النادي عن التعاقد مع بيليتش عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "أهلًا بك في واحة النخيل، لنصنع التاريخ معًا".

وفي البيان المنشور عبر الموقع الرسمي، أعلن النادي عن تواجد بيليتش على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل دون الكشف عن مدة التعاقد كاملة.

وسبق أن تولى بيليتش تدريب نادي اتحاد جدة السعودي في عام موسم 2018، وانتقل بعدها لتدريب وست بروميتش الإنجليزي 2019، ونادي بكين سينوبو جوان الصيني 2021، ونادي واتفورد الإنجليزي 2022، قبل أن يعود للمملكة العربية السعودية مرة أخرى عبر بوابة الفتح.

وقاد بيليتش نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في الفترة بين صيف 2015 ونوفمبر من عام 2017، كما تولى تدريب منتخب كرواتيا الأول، بالإضافة إلى ناديي لوكوموتيف موسكو الروسي، وبشتكتاش التركي.