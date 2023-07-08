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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

القبطان حسام زيدان
القبطان حسام زيدان

توفي القبطان حسام زيدان، أحد ربابنة هيئة قناة السويس، جراء أزمة قلبية مفاجأة تعرض لها خلال تواجده في إجازة بمنزله.
وقالت مصادر مقربة إن القبطان حسام زيدان عانى من أزمة قلبية خلال تواجده في منزله قبل يومين نقل على إثرها إلى المستشفى في محافظة المنوفية إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وشارك القبطان حسام زيدان في عملية تعويم السفينة إيفرجيفن خلال شحوطها في القطاع الجنوبي لقناة السويس قبل عامين تقريبا.
وعمل زيدان بحسب هيئة قناة السويس على القاطرة بركة 1 وهي أحد أكبر قاطرات هيئة قناة السويس التي تعمل علي مصاحبة كبرى السفن خلال رحلات عبورها من المجري الملاحي للقناة.

ونشر زيدان صور مختلفة له على متن القاطرة بركة 1 بعد انتهاء عملية التعويم قال خلالها: "لحظات وأيام لاتنسي، بدأت بهم كبير وانتهت بفرحة كبيرة الحمد لله دائما وأبداً".

السفينة إيفر جيفين مفاوضات ايفر جيفين مفاوضات قناة السويس مع ايفر جيفين هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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