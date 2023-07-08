تصل لـ75 ألف جنيه.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الجمعة الموافق 21 يوليو وذلك على خشبة مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين والمقرر انطلاقه الخميس 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023.

وطرحت شركة "تذكرتي" المختصة ببيع تذاكر حفل النجم تامر حسني للجمهور على أكثر من فئة وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 75 ألف جنيه مصري وهذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 7500 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية بمبلغ 21 ألف جنيه وهذا المبلغ مقابل 6 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 3500 ألف جنيه مصري.

الفئة الثالثة بمبلغ 1500 جنيه.

الفئة الرابعة بمبلغ 800 جنيه.

الفئة الخامسة بمبلغ 700 جنيه مصري.

الفئة السادسة بمبلغ 400 جنيه مصري.

الفئة السابعة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه مصري.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: “مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان وغيرها”، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم" هرمون السعادة "والذي طرح منه أغنية تحمل نفس اسم الألبوم وأغنية أخرى تحمل اسم“ تاج ”وهو نفس اسم فيلمه الجديد والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي.

ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول وحجز التذكرة بكل سهولة أو تسجيل حساب جديد لغير المسجلين من قبل، حيث تحرص تذكرتي على تسجيل عملية التسجيل للجمهور؛ من أجل التسهيل على الجمهور للخروج بالفعاليات في أفضل شكل.

مهرجان العلمين هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر انعقاده في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن كثيرًا من الفعاليات الفنية، ويضم 12 نشاطًا ما بين رياضي وترفيهي ومن المقرر أن توزع جوائز العلمين في نهاية الفعاليات في عدد من المجالات، وتم اختيار عدد من النجوم للتواجد في مجلس أمناء الجوائز.