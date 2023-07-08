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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تستقر على انطلاق الموسم الجديد من الدورى فى هذا الموعد

رابطة الأندية
رابطة الأندية

استقرت رابطة الأندية المحترفة بشكل كبير، على انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد بعد معسكر المنتخب الذي سيقام من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله المنتخب مباراتين أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا، ومع تونس وديًا يوم 12.

وتتجه النية داخل رابطة الأندية لبدء الموسم الجديد في أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل وفقًا للتوقيت المناسب الذى سيحدده عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على لجنة المسابقات.

وكان عامر حسين يفاضل بين موعدين لانطلاق الموسم الجديد، الأول أن يبدأ الدوري قبل معسكر المنتخب فى أواخر أغسطس، والثاني هو انطلاق الدوري بعد معسكر سبتمبر وفقًا لرؤية الجهاز الفنى للمنتخب تحت قيادة روي فيتوريا بعدما أكد عامر حسين أنه سيحدد موعد الموسم الجديد بناء على رغبة فيتوريا.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الأندية مؤتمرًا صحفيًا غدًا فى تمام الساعة السابعة مساء في العاصمة الإدارية، للإعلان عن تفاصيل الدوري الجديد الذي سيطلق عليه دوري النيل، بعد أن تعاقدت رابطة الأندية مع إحدى الشركات لراعي الدوري الممتاز فى الموسم الجديد.

اتحاد الكرة الجهاز الفنى للمنتخب رابطة الأندية المحترفة رابطة الأندية عضو مجلس أدارة عامر حسين

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