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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا.. مصر تستضيف أول بطولة أفريقية للكوارش بمشاركة 22 دولة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج محمد صبيح "إن مصر فازت لأول مرة بتنظيم البطولة الإفريقية للكوارش، خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو الجاري على ستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة"، مؤكدا أنه سعى جاهدا لاستضافة البطولة الإفريقية لرياضة الكوارش، والتي تعد إحدى اللجان التابعة للاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وذلك في نسختها القارية الـ19 بعد منافسة قوية بين العديد من الدول لاستضافتها.

وأضاف صبيح - خلال زيارته التفقدية، اليوم السبت، للاستاد القاهرة للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة باستضافة الحدث الإفريقي الذي يقام لأول مرة على أرض مصر - أن النهضة الرياضية في مصر شهدت تقدما كبيرا بعد امتلاك مصر المنشآت الرياضية المتطورة، والتي تؤهلنا لتنظيم كبرى المنافسات الرياضية، وهو ما تحقق بالفعل في ظل طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي.

وتشهد البطولة الإفريقية للكوارش في نسختها الـ19 مشاركة 22 دولة إفريقية بإجمالي 150 لاعبا ولاعبة، من ضمنهم 30 لاعبا من المنتخب المصري للكوارش، والذين يتنافسون في جميع الأوزان والمراحل الخاصة بالبطولة، وتضم اللجنة العليا للكوارش كابتن ريهام مصطفى المدير الفني للعبة، وكابتن مريم يحيى المشرف العام على الكوارش، وكابتن زينب مأمون منسق عام اللجنة.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه، من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وسط سعي دائم من جانب الاتحاد للتطوير وتوسيع قاعدة المشاركة، الأمر الذي يظهر جليا في تزايد أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، والذين تخطوا 50 ألف لاعب ولاعبة.

الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرياضة الكوارش الحدث الإفريقي المنافسات الرياضية البطولة الإفريقية للكوارش

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