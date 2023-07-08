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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون اليوم احتجاجا على التعديلات القضائية

مظاهرات
مظاهرات

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن نحو 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون اليوم في تل أبيب والقدس وحيفا احتجاجا على التعديلات القضائية.

May be an image of ‎text that says '‎تردد 11747v الإخبارية القاهر القاهرةالإخبارية News AI-Qahera عاجل :مراسلتنا نحو 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون اليوم في تل أبيب والقدس وحيفا احتجاجا على التعديلات القضائية AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv Alqaheranews alqaheranewstv alqaheranewstv alqaheranews.net‎'‎

 

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على نظام القضاء ضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذى تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء".

وقبل أشهر انطلقت التظاهرات في إسرائيل، إلا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة أوقفت تلك التظاهرات، وكان اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي،  كشف أن من بين أسباب الحرب الإسرائيلية السادسة على قطاع غزة، هو جذب انتباه الشارع الإسرائيلي، وشغله عن قانون إصلاح القضاء الإسرائيلي، الذي بموجبه يعين الكنيست القضاة، ولها حق تعديل أحكام القضاء.

التعديلات القضائية تظاهرات في إسرائيل القاهرة الإخبارية إسرائيل تظاهرات

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