مراسل القاهرة الإخبارية: 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون اليوم احتجاجا على التعديلات القضائية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن نحو 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون اليوم في تل أبيب والقدس وحيفا احتجاجا على التعديلات القضائية.

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على نظام القضاء ضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذى تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء".

وقبل أشهر انطلقت التظاهرات في إسرائيل، إلا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة أوقفت تلك التظاهرات، وكان اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، كشف أن من بين أسباب الحرب الإسرائيلية السادسة على قطاع غزة، هو جذب انتباه الشارع الإسرائيلي، وشغله عن قانون إصلاح القضاء الإسرائيلي، الذي بموجبه يعين الكنيست القضاة، ولها حق تعديل أحكام القضاء.