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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث الرئاسة: مصر تتطلع للتنسيق مع سيراليون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن أن مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة، التي أسفرت عن فوز الرئيس "جوليوس مادا بيو" بفترة رئاسية ثانية.

وقال متحدث رئاسة الجمهورية: "في هذا الصدد تتقدم مصر بالتهنئة لسيادته على إعادة انتخابه رئيساً لدولة سيراليون، في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني الشقيق، وتؤكد مساندتها لسيادته في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب السيراليوني". 

وتابع: "في ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسيراليون، فإننا نتطلع في هذا الصدد للتنسيق خلال الفترة المقبلة بشأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدينا، لدفع مسار العلاقات الثنائية قدماً في مختلف المجالات، ونتقدم للرئيس جوليوس مادا بيو بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق، وللشعب السيراليوني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار".

سيراليون المستشار أحمد فهمي رئاسة الجمهورية مصر العلاقات التاريخية

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