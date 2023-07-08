مصرع شخص غرقًا في حمام سباحة أحد المنتجعات السياحية بالفيوم

لقي شخص مصرعه، ظهر اليوم السبت، غرقًا في مسبح بمنتجع سياحي شهير بقرية سيلا بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطفي مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بغرق “سامح هاشم جمعة”، البالغ من العمر 38 عامًا، والمقيم بقرية العزب بمركز الفيوم، في حمام سباحة منتجع سياحي بقرية سيلا التابعة للمحافظة، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي.

وبالكشف الطبي تبين مصرعه باسفيكسيا الغرق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وعرضها على الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق.