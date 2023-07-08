مقاول يطلق النار على شاب فى التبين

أطلق مقاول النار على شاب في منطقة التبين بحلوان، بسبب خلافات بينهما.

وكان الشاب قد حرق كشكا خشبيا يستخدمه المقاول في أعمال الغفرة، ما أثار حفيظته فأطلق النار صوبه انتقاما منه على فعلته.

وردت إشارة من المستشفى العام لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها استقبال شاب مصاب بطلق ناري في القدم، ووجود شبهة جنائية في الحادث.

بالانتقال والفحص تبين قيام مقاول بإطلاق النار على الضحية بسبب خلافات بينهما، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.