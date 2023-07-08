ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقاول يطلق النار على شاب فى التبين

إطلاق النار
إطلاق النار

أطلق مقاول النار على شاب في منطقة التبين بحلوان، بسبب خلافات بينهما.

وكان الشاب قد حرق كشكا خشبيا يستخدمه المقاول في أعمال الغفرة، ما أثار حفيظته فأطلق النار صوبه انتقاما منه على فعلته.

وردت إشارة من المستشفى العام لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها استقبال شاب مصاب بطلق ناري في القدم، ووجود شبهة جنائية في الحادث.

بالانتقال والفحص تبين قيام مقاول بإطلاق النار على الضحية بسبب خلافات بينهما، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

منطقة التبين محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور لـ رئيس الأهلي: رجع الفلوس يا خطيب انت مش على راسك ريشة

الأهلي يحذر 5 لاعبين من "سيناريو متولى" قبل القمة: ابتعدوا عن الحكم

كل ما تريد معرفته عن باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023- 2024

"يبلوه ويشربوا ميته".. مرتضى منصور يعلق على مفاوضات الأهلى مع إمام عاشور

محمد الباز يطلق مبادرة "لم الشمل" للصلح بين على الحجار ومدحت صالح

بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية