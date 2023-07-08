"الري": غرف عمليات ومتابعة مناسيب المياه استعدادًا لموسم الزراعات الصيفية

تستمر قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ خطة استعدادات قصوى لتوفير الاحتياجات المائية لموسم الزراعات الصيفية وزراعة محصول الأرز والذرة الصفراء، إضافة إلى الحد من المساحات المخالفة وتحرير محاضر مخالفات حفاظًا على الموارد المائية، مع استمرار أعمال تطهير وصيانة الترع والمصارف والمجاري المائية لضمان الوفاء بالاحتياجات اللازمة لزراعة الأرز في تسع محافظات وفقًا للقرار الوزاري الصادر في مارس من العام الجاري.

كما شكّلت وزارة الموارد المائية والري، عدة لجان وغرف عمليات مركزية وفرعية، وذلك لمتابعة توفير الإحتياجات المائية، وأيضًا متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات مصر، خاصة في ظل فترة أقصى الاحتياجات المائية.

توفير الإحتياجات المائية لموسم زراعة محصول الأرز

من جهته، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع أجهزة الوزارة، وذلك لمتابعة توفير الاحتياجات المائية اللازمة لري المحاصيل الصيفية ومنها الأرز والذرة، إضافة إلى متابعة شكاوى المنتفعين وحلها، مشيرًا إلى متابعة تطهير الترع ومتابعة مناسيب المياه.

توفير الإحتياجات المائية لموسم زراعة محصول الأرز

كما أكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، قيام أجهزة الوزارة بتفقد حالة الري يوميًا، مع اتخاذ إجراءات توفير المياه اللازمة لجميع زمامات الأراضي والحد من أية مخالفات ، وذلك حفاظا على المجارى المائية من التعديات والتلوث، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين والمزارعين بمختلف أنحاء مصر.

تحديد مساحات الرز

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الري، اتخاذ عدة إجراءات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمواجهة مساحات زراعة الأرز المخالفة وفرض غرامات تبديد المياه ، كما أن وزارة الزراعة هى المعنية بتحرير محاضر المخالفات، وذلك حفاظًا على موارد مصر المائية من الهدر، خاصة أن الأرز يُعد من أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه خلال موسم الزراعات الصيفية، إضافة إلى أن زراعة مساحات مخالفة للزمامات المحددة تنعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع والمصارف والمجاري المائية في توفير المياه اللازمة خلال موسم زراعات فصل الصيف.