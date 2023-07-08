مجالس لحكماء وشيوخ المهن



اتسم زمننا بسرعة الإيقاع التي تٌفقد البشر قيمة المشاعر الإنسانية النبيلة، وصرنا - للأسف الشديد - نعيش عصرا تغلب عليه المادية، وزمنا لغته الرسمية هي لغة المصالح الشخصية الضيقة أمر كانت تذيبه جلسات المصاطب في القرى ساعة العصاري أو سهرات المقاهي في المدن بعيدا عن وسائل التواصل و وسائط الإعلام ومن هنا فإن البحث عن أي آلية تذكّرنا بأخلاق وذكريات وشخوص الماضي القريب صار أمرا ملحا وضروريا علينا أن نستدعيه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.

وعلى هذا فكم أتمنى أن تبادر جهات العمل و على رأسها النقابات إلى لم شمل أجيالها المتلاحقة في لقاءات قد تأتي في صورة ندوة أو ملتقى أو محكى أو مؤتمر أو حتى مأدبة تكريم أو حفل فني ، لكنها في النهاية – أيا كان المسمى- جلسات ود تجمع أرباب المهن و أصحاب الرؤى و ذوي التوجهات الفكرية المتشابهة من الكبار و الصغار للحديث في الشأن العام الذي يخص كل فئة يجمع بينها ما يشغلها مهنيا أو اجتماعيا أو فكريا. على أن يكون ذلك بعيدا عن فكرة الجدل العقيم الذي غذّته في مجتمعنا مؤخرا برامج التووك شو ، والتي لا نخرج منها في النهاية إلا بمزيد من الشحناء و التباغض حيث ننتهي إلى لا شيء .

ولابد أن يزين تلك الجلسات حضور فاعل لشيوخ كل طائفة بحيث يتصدرون الجلسة و يحركون دفة الحوار من نقطة إلى أخرى و من محور إلى غيره . فكلما جمعني -أو إياكم- لقاء بأحد أو بعض شيوخ مهنتنا نستشعر قيمة هؤلاء الأساتذة و ندرك أن تواصل الأجيال حق للشباب و واجب على الشيوخ . ذلك هو انطباعي الأول كلما أسعدني حظي بلقاء يجمعني ببعضهم ، و الجميل في مثل تلك اللقاءات أن تنصت أكثر مما تتحدث . فشيوخ – أي مهنة أو ميدان عمل – كنز علينا أن ننهل منه ، و أن نصنع نحن المناسبات و نفتعلها ليتحقق لنا هذا .

فلقاء يجمع بين أجيال أي مهنة أو حرفة أو صنعة لابد أن ينتهي بخير كبير و فائدة عظيمة لشباب تلك المهنة بمجرد سرد الشيوخ لذكرياتهم و نوادرهم و تجاربهم التي مروا بها . غير أن لقاءا بهذه النوعية قد يكون صعب التحقق إما لظروف مادية أو لوجيستية أو صحية قد تمنع الأساتذة من النزول من بيوتهم حيث موطن الخلود للراحة و الصفاء الذهني بعد عقود طويلة من العمل العام .

ومن هنا فإن على الكيانات النقابية و المهنية أن تسعى هي لتنظيم مثل تلك المنتديات. و أرى أن حصافة مديري تلك المجالس ستكون عنصرا فاعلا في نجاحها، فالأمر لا ينبغي أن يدور في إطار الندوة التقليدية ، بل هي جلسة ود يتحلق فيها الجميع حول أحد رموز هذه المهنة أو تلك ، و البطل الحقيقي في تلك المنتديات ستكون حنكة صاحب الدعوة في طرح الموضوعات و فتح محاور متعددة بصورة تبدو عشوائية و غير مرتبة إذ هي السبيل لاسترسال الشيخ في الحديث . و في الوقت ذاته يكون صمت الحضور – في غير موضع لحديثهم – مدعاة لتدفق الحكيم الذي يتزين المجلس بحضرته .

فكرتي هي شيء أشبه بمجالس المتصوفة الذين يجلسون حول شيخ الطريقة في إنصات و توقير يجلونه و يمتثلون لمجرد إشارة منه . على أنه من الواجب أن يدرك الحضور من الشباب أو الأحدث سنا أن مثل تلك اللقاءات لا تنعقد لعمل ندوة تبث إعلاميا فيحاول أحدهم أن يبدو من المتفيهقين و أصحاب الحجج القوية و الآراء الصائبة فيعلي من صوته على أصوات الشيوخ ، أو أن يأتي أحد مرضى النفوس ممن قد يحمل ضغينة للشيخ منذ كان في سلطته ليتندر أو يحرج أو يجرح أو يتشفى من الأستاذ ضيف شرف الجلسة .

وليست الفكرة التي أطرحها مجرد خيال أو حلم أتمنى تحقيقه ، لكن حدث في العدد 33 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس 2014 أن تم نشر نص قرار م. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حينها و القاضي بتشكيل مجلس للحكماء في كل محافظة برئاسة محافظ الإقليم و عضوية مديري المديريات فضلا على حق رئيس المجلس في دعوة من يراه من ذوي الخبرات و الشخصيات العامة .

ولكنني أسأل: هل تم تفعيل هذه المجالس أو دعيت للانعقاد فأصدرت قرارات أو حتى توصيات و تقارير دورية كما نصت المادة الثالثة من قرار الـشكيل ؟ و هل يمكن أن يعاد التفكير في الفكرة بحيث تتوسع قاعدة عضوية تلك المجالس و يعاد صياغة اختصاصاتها الواردة في المادة الثانية من القرار ؟ و بغض النظر عن هذه المجالس الرسمية أو شبه الرسمية التي قد يقال إن تشكيل مجلس الشيوخ صار يجبها الآن ، فهل يمكن أن يُفعّل المجتمع المدني بنقاباته و جمعياته و مؤسساته هذه الفكرة بحيث يتم تناقل الخبرات و تبادلها بسلاسة و محبة من جيل الأساتذة إلى الأجيال التي تليه ؟ إنها في نظري حوار وطني من نوع آخر ، حوار لا يكترث بالسياسة و لا يعبأ بها ، لكنه يسعى لتبادل الخبرات المهنية و الحياتية والاجتماعية . و تلك مهمة تفرضها الضرورة بعد أن غلبت المادية و إيقاع الحياة السريع ففرض نفسه على الجميع ليصير الجانب الإنساني و الاجتماعي هو آخر ما نفكر فيه رغم أهميته .