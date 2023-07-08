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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يكشف أبرز المشروعات القومية لدعم مربي الخيول

الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن المشروعات القومية المصرية لدعم مربي الخيول – إنشاء مدينة "مرابط مصر للخيول العربية".

وأضاف المصري للتأمين، في نشرته اليوم أنه تم إدراج مشروع مدينة "مرابط مصر للخيول العربية" ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بتربية الخيول العربية الأصيلة . وذلك على مساحة (1171 فدانا)، حيث ستضم  المدينة مستشفى دولي لعلاج الخيول وفنادق لإقامتها في وقت تنظيم المهرجانات الدولية، كذلك فنادق لإقامة الزائرين من المتسابقين والجمهور، كما سيتم تخصيص مساحات (5 أفدنة) لكل مربى تشمل مزرعة بها فيلا.

وأوضح أنه يتم إنشاء أول مدرسة فنية صناعية متطورة للخيول في الشرق الأوسط، والتي تضم مدرسة للفروسية وتراك عالمي، وصالة مغطاة وصالة للمزادات وورشة فنية للخيول، وعيادات خارجية للخيول، ومنطقة حجرية للخيول المعدة للتصدير  بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والاستفادة من معمل تنسيب الخيول العربية التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان.

 ستضم المدينة ايضاً منتجعات سياحية فاخرة لمربى الخيول، على أن يتم ربط جميع مواقع مدينة الخيول، من خلال نظام للنقل الطائر بالتلفريك، وستضم معملاً دوليا لتنسيب الخيول للحفاظ على السلالات الجيدة، بالإضافة إلى أكاديمية عليا للتدريب على الفروسية وصناعة الخيول بدء من حدوة الخيول وحتى سروج الخيول.

وأشار الي أنه ستشمل المدينة أيضاً  إنشاء مدرسة فنية بيطرية ضمن التعليم المتوسط بعد الحصول على الشهادة الإعدادية وذلك لاحتياج سوق العمل الخاص بالخيل على أن تضم المدرسة تخصصات البيطرة وتدريب الخيول والركوب والترويض، وذلك بهدف زيادة عدد هذه العمالة الفنية المدربة المؤهلة التي يحتاج إليها السوق بشدة، كما  تضم المدينة مدرسة للخيول لتخريج مدربين في كافة التخصصات المرتبطة بالخيول العربية، تستهدف أيضاً عمل دورات تدريبية وزيادة الوعي لدى المربين والعاملين في مزارع الخيول، مع وجود متخصصين للتدريب على إصلاح السروج والصيانة للمحطة.

وأوضح من جانب اهتمام الدولة بالبيئة ستقوم أيضاً بإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي "البيوجاز" لإنتاج الطاقة النظيفة من مخلفات الخيول، بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي ووزارات التجارة والصناعة والبيئة والإسكان.

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