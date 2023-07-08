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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التحالف الوطنى" يرعى الأولى على التعليم التجارى ويتبنى "زويل الفيوم"

التحالف الوطني
التحالف الوطني

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني مؤسسة "صناع الخير"، أحد كيانات التحالف الوطني، الطالبة ندى عبدالباقي، ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري، وكذلك الطالبة سعاد مصطفى، الملقبة "بزويل الفيوم" صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة، وإهدائهما منحا دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية حتى استكمال الدراسات العليا وصولاً لدرجة الدكتوراه.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "تكافؤ"، التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، لدعم طلاب الجامعات النابغين من غير القادرين وتشجيعهم على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم. 

وأوضح المركز الإعلامي، في بيانه، أن رعاية الطالبتين يأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار، حيث حصدت الطالبة ندى عبدالباقي المركز الأول على مستوى  بالجمهورية في التعليم التجاري بمجموع 98%.

بينما نجحت سعاد مصطفى، ابنة محافظة الفيوم وإحدى طالبات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر التكنولوجية قسم "ميكاترونكس"، والحاصلة على دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية بتفوق- في ابتكار ثلاجة متنقلة موفرة للطاقة تستهلك 36 واط/الساعة، مقارنة بالثلاجة العادية التي تستهلك 150 واط/الساعة، بجانب أنها صديقة للبيئة يمكن شحنها وتشغيلها بالطاقة الشمسية.

جدير بالذكر أن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجاً رائعاً لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثلاً فى وزارة التعليم العالى، والمجتمع المدنى ممثلاً فى مؤسسة "صناع الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ودعم النابغين من غير القادرين طوال سنوات فترة الدراسة الجامعية وبعد الجامعية. 

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صناع الخير الثانوية التجارية شباب مصر مبادرة تكافؤ

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