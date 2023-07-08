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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم في الطعن على عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك اليوم

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل المستشار مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.

ادي الزمالك الإدارية العليا ب الحكم الصادر الجيزة الشباب الشباب والرياضة

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