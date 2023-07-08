مصرع شاب فى حادث تصادم بكفرالشيخ

لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، في حادث تصادم بين دراجته النارية «موتوسيكل» كان يقودها مع سيارة ميكروباص على طريق "محلة دياي الصافية" بمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل جثمانه لمستشفى كفرالشيخ العام.

وتلقى مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا يفيد بوصول "م. ش"، 25 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، إلى مستشفى دسوق العام جثة هامدة إثر تعرضه لحادث مرورى، وتبين أنه أثناء قيادة الشاب المتوفى دراجته النارية «موتوسيكل» بطريق «محلة دياي الصافية» اصطدمت به سيارة ميكروباص، ما أدى إلى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفى تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر رقم 8893 لسنة 2023م، جنح مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة، لتتولى التحقيقات.