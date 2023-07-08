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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفشة يودع حمدى فتحى برسالة مؤثرة: نموذج للراجل الصح

أفشة
أفشة

ودّع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله السابق حمدي فتحي الذي انضم حديثًا إلى صفوف الوكرة القطري.

وانضم حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة القطري بعد توقيعه عقدا حتى صيف 2027.

ونشر أفشة صورة تجمعه بـ حمدي فتحي عبر إنستجرام، وعلّق قائلاً: "الانضباط أساس أى نجاح، الرجولة فى كل المواقف اللعب لحد آخر نفس الغيرة والحب والانتماء، بالرأس وبالرجل باليمين وبالشمال، بالأدب الشديد والطيبة الكبيرة بالذوق وبالعافية لازم هتحب حمدى فتحي".

وأضاف أفشة: "مش مجرد لعيب كورة ده نموذج للراجل الصح اللى تتمنى تشوف ابنك زيه، رحلتى مع حمدى فتحى فى الأهلى أو فى إنبى مليانه ذكريات كلها تشهد على الكفاح، ربنا معاك يا حمدى وشكرا على كل حاجه.. فعلا صلى على الحبيب حمدى فتحى بـ100 لعيب".

محمد مجدي أفشة حمدى فتحى الاهلى الوكرة القطري

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