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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الصور الأولى لحفل "الأساتذة ومدحت صالح"

مدحت صالح
مدحت صالح

تواصل شبكة تلفزيون الحياة، نقل فعاليات حفل "الأساتذة ومدحت صالح" من دار الأوبرا المصرية، حصريًا على شاشتها، مساء اليوم الجمعة.

شهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي، فيما أجرت الإعلامية أميرة العادلي العديد من اللقاءات على هامش الحفل.

قدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

الأساتذة ومدحت صالح التراث الموسيقي المصري الدكتورة نيفين الكيلاني الشركة المتحدة الصور الأولى المسرح الكبير بدار الأوبرا

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