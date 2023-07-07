ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار رئيس المصلحة: خفض نسبة الضرائب بالموازنة الجديدة لـ71%

الضرائب
الضرائب

كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023-2024، هو تريليون و500 مليار جنيه.

ولفت “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2022-2023، لم يعلن عنها بعد، لكنها ستحمل مفاجآت سارة.

وأشار إلى أن وزير المالية أكد أنه لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، لطمأنة المستثمر والممول، وأهمية ثبات السياسة الضريبية في مصر.

مسؤول يؤكد عدم فرض ضرائب جديدة ويكشف مصادر زيادة الحصيلة الضريبية 

وأردف: "لا ضرائب جديدة ولا زيادة في أسعار الضرائب الحالية، بل بالعكس تم تعديل القانون أكثر من مرة، وصدر القانون 30 لسنة 2023 بزيادة الشريحة الأولى المعفاة من ضريبة الدخل من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه".

وأوضح أن الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الدولة، كانت تمثل أكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة، لكن في الموازنة الجديدة تمثل 71% أي قل نسبة الاعتماد على الضرائب في الموازنة العامة. 

وعن كيفية استفادة المواطن من الضرائب، قال “فؤاد” إن مصلحة الضرائب هي الممول الرئيسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أكد الرئيس السيسي على ضرورة أن يشمل تطبيق التأمين الصحي الشامل كافة المحافظات ، بالإضافة للطرق والكباري والمرافق والمشاريع القومية، وتطوير القرى الصغيرة، وتوصيل الخدمات والمرافق، والصرف على كافة المرافق التعليمية والنواحي الخدمية.

وأردف: "ما يسدده الممول سواء موظف أو مهن حرة، يشعر بأثر الضريبة في الخدمات التي تقدم في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية".

وختم بأنه لا توجد ضريبة زيادة، بل هناك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين.

الضرائب حصيلة الضرائب نسبة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب

مواد متعلقة

الباز: عدم الحفاظ على أمن البلد وتقدمه خيانة لروح أحمد منسى والشهداء

بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. "الإسكان" تكشف مصير مبانى الوزارات التاريخية بوسط البلد

دبلوماسى أمريكى سابق يكشف سبب اعتزام واشنطن إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا

بعد التهديد الأمريكى.. تقرير لـ"القاهرة الإخبارية" يستعرض خطورة القنابل العنقودية

الصحة الفلسطينية: سقوط شهيد برصاص الاحتلال شمال رام الله

الباز يكشف مفاجأة عن العراقى حارق المصحف فى السويد

الباز يكشف السبب الحقيقى وراء قيام جزار بتعليق ذبيحة على عمود المونوريل

الباز: "جيل زد" لا يقبل بالتصور التقليدى للجنة والنار

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لدهس عامل مسجد بالتجمع الأول

مهرجان العلمين.. العالم فى انتظار أكبر كرنفال ترفيهى على أرض مصر الساحرة

مايسترو حفل "الأساتذة": فخور لقيادتى الحفل.. وأعتبره تكليفًا رسميًا من الدولة

استقبال أسطورى من اللبنانيين لـ تامر حسنى.. طبل وغناء (فيديو)

"الزراعة" تكشف أبرز مزايا هجين الأرز الجديدة وكيفية التعامل معها

18 كاميرا تنقل فعاليات حفل "الأساتذة ومدحت صالح" على قناة "الحياة" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى