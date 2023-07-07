مستشار رئيس المصلحة: خفض نسبة الضرائب بالموازنة الجديدة لـ71%

كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023-2024، هو تريليون و500 مليار جنيه.

ولفت “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2022-2023، لم يعلن عنها بعد، لكنها ستحمل مفاجآت سارة.

وأشار إلى أن وزير المالية أكد أنه لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، لطمأنة المستثمر والممول، وأهمية ثبات السياسة الضريبية في مصر.

مسؤول يؤكد عدم فرض ضرائب جديدة ويكشف مصادر زيادة الحصيلة الضريبية

وأردف: "لا ضرائب جديدة ولا زيادة في أسعار الضرائب الحالية، بل بالعكس تم تعديل القانون أكثر من مرة، وصدر القانون 30 لسنة 2023 بزيادة الشريحة الأولى المعفاة من ضريبة الدخل من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه".

وأوضح أن الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الدولة، كانت تمثل أكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة، لكن في الموازنة الجديدة تمثل 71% أي قل نسبة الاعتماد على الضرائب في الموازنة العامة.

وعن كيفية استفادة المواطن من الضرائب، قال “فؤاد” إن مصلحة الضرائب هي الممول الرئيسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أكد الرئيس السيسي على ضرورة أن يشمل تطبيق التأمين الصحي الشامل كافة المحافظات ، بالإضافة للطرق والكباري والمرافق والمشاريع القومية، وتطوير القرى الصغيرة، وتوصيل الخدمات والمرافق، والصرف على كافة المرافق التعليمية والنواحي الخدمية.

وأردف: "ما يسدده الممول سواء موظف أو مهن حرة، يشعر بأثر الضريبة في الخدمات التي تقدم في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية".

وختم بأنه لا توجد ضريبة زيادة، بل هناك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين.