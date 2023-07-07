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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مايسترو حفل "الأساتذة": فخور لقيادتى الحفل.. وأعتبره تكليفًا رسميًا من الدولة

المايسترو هشام مصطفى
المايسترو هشام مصطفى

أعرب المايسترو هشام مصطفى، عن سعادته لقيادته حفل "الأساتذة ومدحت صالح" المقرر أن ينطلق بعد قليل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال المايسترو هشام مصطفى إن قيادته حفل “الأساتذة” يعتبر تكليفا رسميا له من الدولة ويفخر به، مشيرا إلى أن تحضيرات الحفل كانت صعبة ومرهقة للغاية إلا أن النجم مدحت صالح كان يسيطر بشكل كبير على زمام الأمور، خاصة أن الفكرة من الأساس كان هو صاحبها.

وأضاف أن الحفلة سوف تتحدث أكثر عن الألحان والمحلنين.

ويرفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد، خاصة أنه قد نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها من قبل إدارة الأوبرا التى أتاحت خاصية الحجز الإلكتروني.

وشهد شراء التذاكر إقبالًا كبيرًا وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1510 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 760 جنيهًا.

هشام مصطفى المايسترو هشام مصطفى مدحت صالح لأساتذة ومدحت صالح الاساتذة

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