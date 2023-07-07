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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تنطلق الليلة.. تفاصيل برنامج حفل "الأساتذة ومدحت صالح"

الأساتذة ومدحت صالح
الأساتذة ومدحت صالح

تنطلق مساء اليوم الجمعة، باكورة حفلات مشروع "الأساتذة ومدحت صالح"، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو والموزع هشام مصطفى، وعازف البيانو الكبير عمرو سليم.

يقام الحفل بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان مدحت صالح، ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

أبرزهم هانى شنودة وعمر خيرت وعبدالوهاب.. مدحت صالح يحتفى بعمالقة الملحنين العرب 

قام مدحت صالح، بالتحضير لتقديم برنامج فنى مميز مع مجموعة من الموزعين المميزين، لتقديم أعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي أمثال محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزى، ومحمود الشريف، والموجي، ومنير مراد، وفريد الأطرش، بشكل معاصر وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور والملحنين وأسرهم احتفاء بهم وبتاريخهم العظيم.

احتفاء خاص بالرحبانية وطلال مداح وسراج عمر

وفى مفاجأة من العيار الثقيل، يحتفى مدحت صالح خلال الاحتفالية، بـ3 من الموسيقيين الكبار وهم الأخوان رحباني، وطلال مداح، وسراج عمر، وذلك من خلال تقديم عمل لكل منهم بشكل جديد ومعاصر في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها.

كما يضم المشروع جانبًا كبيرًا من إسهامات مدحت صالح الفنية من خلال تقديمه باقة متنوعة من أشهر أغنياته التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، وبذلك يسجل المشروع أحد أهم الأحداث الفنية والإبداعية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية والمتحدة للخدمات الإعلامية لمخاطبة وجدان الجمهور، من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

ومن المقرر أن تنقل قناة "الحياة"، بثًا مباشرًا للحفل، من أجل إمتاع المشاهدين بتقديم الفنون الجادة والحفاظ على التراث الموسيقي.

الأساتذة ومدحت صالح الأوبرا المصرية التراث الموسيقي المصري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدكتور خالد داغر المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الملحنين المؤثرين هاني شنودة

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