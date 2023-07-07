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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 350 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة مكبرة
حملات نظافة مكبرة بقري وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بقرى وأحياء المدينة، بجانب حملات رفع التراكمات والمخلفات من المقلب الوسيط لمدينة المنيا، وقامت برفع 350 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قرى وأحياء المنيا، تمكنت من تنفيذ حملات مكثفة لأعمال النظافة بقرى: بني محمد سلطان، وتلة، والبرجاية، وصفط الخمار، وحي غرب المدينة، حفاظًا على البيئة.

وأسفرت الحملات عن رفع ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والأحياء ونقلها للأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية لتحسين مستوى النظافة وحفاظًا على مظهر وجمال المدينة كونها عروس الصعيد، حيث أشرف على الحملة رؤساء المجالس المحلية القروية والأحياء.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من رفع ١٥٠طنًا من المخلفات البلدية الصلبة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي، تحت إشراف أحمد عمر، سكرتير المدينة، بمعدات الحملة الميكانيكية في ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

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المنيا رفع 350 طن مخلفات حملات نظافة بقري وأحياء مركز المنيا رفع تراكمات المقلب الوسيط مدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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