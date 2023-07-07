محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة الساحة بجوار كوبرى همفرس وإقامة موقف سرفيس

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية اليوم الجمعة، بأحياء: بولاق الدكرور، والدقي، والعجوزة؛ لمتابعة حالة النظافة بالشوارع ونسب تنفيذ مشروعات التطوير والرصف بعددٍ من القطاعات.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات الكائنة أسفل كوبري أحمد عرابي نطاق شارع السودان بحي العجوزة، موجهًا رئيس حي العجوزة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإنشاء أرصفة للمشاة ومراعاة المنسوب الخاص بالبلدورات ومسار الطريق مع التشديد بمنع أي تعديات للمحال والمنشأت التجارية بنهر الطريق.

كما وجّه المحافظ، هيئة النظافة، بتكثيف ورديات العمل لتحسين مستوى النظافة ومتابعة التزام المحال بوضع صناديق للقمامة أمامهم لمنع إلقاء المخلفات بالطريق العام.

كما تفقد المحافظ، منطقة كوبري همفرس بأحياء بولاق الدكرور والدقي، حيث كلّف المحافظ برفع كفاءة الساحة الواقعة بجوار الكوبري ورصفها بالإنترلوك وتطويرها لإقامة موقف حضاري عليها لمنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس بتلك المنطقة لعدم التأثير على الحركة المرورية.

ووجّه محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس، بالمتابعة مع الحي ومنع أي مخالفات لمركبات السرفيس ومتابعة انتظام تواجدها وعملها من داخل الموقف، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة مواقف السرفيس الحضارية للقضاء على المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقات بالحركة المرورية.

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