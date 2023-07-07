التركي أردا جولر: أريد أن أكون جزءًا من تاريخ ريال مدريد

عبر لاعب الوسط التركي أردا جولر، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لريال مدريد الإسباني، مشيرًا إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل الحصول على مكان في النادي الملكي".

وكان ريال مدريد، قد أعلن يوم الخميس، تعاقده رسميًا مع أردا جولر، قادمًا من نادي فناربخشة التركي، بعقد يمتد لستة مواسم.

وعقد النادي الإسباني، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم النجم التركي الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، إلى وسائل الإعلام.

وقال جولر، خلال المؤتمر الصحفي: "أولا وقبل كل شيء ، أود أن أتذكر دي ستيفانو. هذا هو النادي الأهم في العالم وأشعر بالسعادة والفخر لوجودي هنا. اقتربت مني العديد من الأندية ، لكن ريال مدريد كان المفضل لدي. أريد أن أحضر كل ما عندي من كرة القدم وموهبتي إلى ريال مدريد ".

وأضاف: "أنا الأفضل في وسط خط الوسط. لكن هذا ليس مهمًا لأنني أريد أن أكسب منصبي. أريد أن أكون لاعبًا هجوميًا وأنشئ مواقف لتسجيل الأهداف. الموقف متروك للمدرب. ألعب جيدًا في الوسط وفي الجناح الأيمن أيضًا ".

وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين. أنا مستعد للمنافسة وسأربح منصبي، وسأبذل كل ما في وسعي للحصول على مكاني في النادي. أريد أن أبقى وألعب هنا. إذا سنحت لي فرصة اللعب فسوف أغتنمها. أنا لا أفكر في أي احتمال آخر. لقد عرضت على اللعب وهذا ما سأفعله".

وأكد اللاعب التركي: "ريال مدريد لديه إرث عظيم. كريستيانو رونالدو ، أوزيل ، زيدان ، جوتي. إنهم أساطير وأريد أن أكون جزءًا من هذا التاريخ ".

وواصل جولر حديثه: "عندما بدأت المفاوضات، اتصل بي كارلو أنشيلوتي عدة مرات وأخبرني أين سيلعب معي. أنا أحترمه كثيرا ".

وأشار جولر، إلى أنه تواصل مع الألماني مسعود أزويل، النجم السابق لريال مدريد، قبل الانتقال لصفوف النادي الملكي.

وقال جولر: "أخبرني أوزيل أن ريال مدريد هو أعظم ناد في العالم. لدينا علاقة أخوية ودائمًا ما كان يتحدث بشكل كبير عن النادي وقدم لي نصيحة جيدة ".

وبشأن الرحيل عن ناديه السابق فناربخشة، قال جولر: "عاطفيا كان الأمر صعبًا للغاية، ولكن عندما يتواصل معك أفضل ناد في العالم وكان هو النادي الذي تريد الذهاب إليه فالأمر يختلف".

وأضاف: "أحبهم جميعًا كثيرًا ولا أريدهم أن يشعروا بالسوء. سيفهمونني، ويأملون أن أنجح في مسيرتي وأن يتفهموا ذلك ، لأنني ذاهب إلى أفضل ناد في العالم وسيستفيدون أيضًا من قراري ماليًا ".

وعقب التقديم، ظهر أردا جولر، مرتديًا قميص ريال مدريد، والذي سيحمل الرقم 24.

وكان جولر، قد اجتاز بنجاح الفحص الطبي، صباح اليوم، تمهيدًا للإعلان بشكل نهائي عن انضمامه لصفوف ريال مدريد.