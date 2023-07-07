خبير علاقات دولية: مصر تشهد نجاحًا باهرًا فى ملف العلاقات الدولية

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع معادلة جديدة للسياسة الخارجية المصرية منذ توليه الحكم، ولهذا شهدت الدولة المصرية نجاحًا باهرًا على مستوى العلاقات الخارجية سواء مع القارة الإفريقية أو الأوروبية.

السياسة الخارجية المصرية

وأكد الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه السياسة تبحث عن المساحات المشتركة وليس النقاط المتناقضة، لذا مصر من الدول التي لها شراكة مع الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وهذه الشراكات أمر يصعب تحقيقه بصورة كبيرة، لذا مصر استطاعات تحقيق ما فشلت فيه الدول الكبرى.

وأضاف في حديثه، أن مصر حريصة على عدم التدخل في شئون الدول الداخلية على الإطلاق، ولهذا الشراكات المصرية تنال ترحيبًا كاملًا من المستويين الدولي والعربي، وبالتالي تتم دعوة مصر لكافة المحافل الدولية.

أهداف العلاقات المصرية الخارجية

وتابع: "الدولة المصرية لديها قبول عربي غير مسبوق الآن، وذلك بسبب اهتمام القيادة السياسية بعدم التدخل في شئون البلاد مع الحرص على تحقيق الاستقرار في المنطقة بالكامل".

واستطرد: "من أهم محددات السياسة الخارجية المصرية هو تحقيق مصلحة مباشرة للمواطن المصري، ونتيجة هذه السياسة وصلت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي لـ16 مليار دولار وهذا رقم كبير للغاية، كما أن العلاقات المصرية عادت بالنفع على السياحة المصرية".