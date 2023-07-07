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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انعقاد المقرأة النموذجية بالواحات البحرية (صور)

المقرأة النموذجية
المقرأة النموذجية

عُقدت اليوم الجمعة، المقرأة النموذجية بمسجد الرحمن بالباويطي بعد صلاة الجمعة، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة.

وانطلقت المقرأة النموذجية، بحضور الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة، والشيخ السيد علي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالسعيد محمد أبوطالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ خالد راضي خالد عبدالحميد مسئول المساجد بالمديرية، والشيخ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم.

 

 

 

المقرأة النموذجية مديرية أوقاف الجيزة بالواحات البحرية وزارة الأوقاف

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