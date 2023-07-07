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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض خاص ثالث لفيلم "البعبع" فى السعودية

بعبع
بعبع

تقيم الشركة المنتجة لفيلم "البعبع" عرضًا خاصًا للجمهور مع أبطال العمل الليلة في المملكة العربية السعودية بحضور أبطال العمل الذين سيشاهدون الفيلم مع الجمهور في تمام السابعة مساء في مدينة جدة.

ونشر أمير كرارة منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" معلنًا لجمهوره عن حضوره العرض الخاص، حيث كتب معلقًا: "البعبع مستنيكو في السعودية جدة نتفرج سوا على الفيلم الساعه ٧ اخواتنا وحبايبنا كل سنه وانتم طيبين".

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقام فيها عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله مع الجمهور، حيث أقيم العرض الخاص الأول في القاهرة يوم الإثنين 26 يونيو، ثم أقيم العرض الخاص الثاني، أمس الخميس، في الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، ويقام العرض الخاص الثالث اليوم في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودي حسين المنباوي باسم سمرة أمير كرارة عبد الرحمن توتا عبر حسابه عبد عبد الرحمن

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